Долина рассказала, чем артисты расплачиваются за популярность

Лариса Долина на пресс-конференции в канун юбилейного концерта в Кремле заявила, что труд артиста тяжек. Народная артистка РФ считает, что, выбрав эту профессию, человек должен отдаваться ей полностью. Об этом пишет 5 Канал.

© РИА Новости

«Если ты хотя бы на два процента не допоешь, не допоймешь, ты в этой профессии не будешь», — убеждена певица.

Со стороны многим кажется, что шоу-бизнес – это сплошной праздник. Долина подчеркнула, что это совершенно не так. Артист такие же люди. Как и все, они устают, болеют, у них бывают личные неприятности и плохое настроение. Но, в отличие от прочих, весь этот багаж они обязаны оставлять за кулисами, когда выходят на сцену.

«Потому что не имеешь право сделать по-другому. В любом состоянии ты выходишь и выдаешь. Какой это труд нечеловеческий, знаем только мы — артисты», - призналась Долина.

Ранее Лариса Долина заявила в беседе с NEWS.ru о необходимости эмоциональной поддержки для бойцов специальной военной операции на Украине.

Долина выступит для раненых бойцов специальной СВО в рамках акции «Песни и кино — нашим героям». В концерте поучаствуют также Николай Басков, Григорий Лепс, Лариса Долина, Денис Майданов, группа «Земляне» и Ирина Дубцова.