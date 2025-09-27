Выяснилось, какую фамилию взяла Маша Распутина после свадьбы

Маша Распутина официально оформила отношения с бизнесменом Виктором Захаровым, с которым прожила 25 лет. Захаров в разговоре с журналистами URA.RU супруг рассказал, какая фамилия у Распутиной после заключения брака.

«Мария хотела взять мою фамилию, но в итоге решила оставить свою. Потому что в противном случае началась бы большая возня: нужно было бы менять все документы. Поэтому мы, посовещавшись, решили, что она останется со своей фамилией», - объяснил Виктор Евстафьевич

По новым правилам, штамп о заключении брака ставить необязательно. Но Маша настояла, что, раз уж заключен официальный брак, в паспортах должны стоять официальные штампы.

О том, что певица собирается узаконить отношения, знали лишь самые близкие люди. Певица не хотела привлекать внимания к этому событию. После похода в ЗАГС молодожены без лишнего пафоса отметили торжество в кругу родных и близких.

Снимки с торжества Мария выставила в своих социальных сетях. Поклонники активно поздравляют ее. Напомним, с Захаровым Распутина в свое время венчалась в церкви, однако брак официально не регистрировала.