Роды Тодоренко вызвали скандал

Регина Тодоренко накануне сообщила, что стала мамой в очередной раз. У нее и Влада Топалова родился третий сын. Однако телеведущая не стала делиться подробностями счастливого события. Но, как пишет издание

Super, журналисты узнали, что малыш появился на свет в частной клинике в Майами, США. В 2022 году в этом же медцентре родился второй сын Тодоренко Мирослав.

Теперь в семье Регины и Влада два американца: у мальчиков свидетельство о рождении в США и американский паспорт.

Подписчики Тодоренко возмущены таким, по их мнению, непатриотичным, поступком звездных родителей. В социальных сетях на них обрушился шквал критики. Фолловеры называют их лицемерами, которые зарабатывают деньги в России, а детям делают иностранное гражданство.

О том, что Тодоренко станет матерью в третий раз, стало известно в июне. Ведущую заметили с округлившимся животом на праздновании 20-й годовщины совместной жизни певцов Владимира Преснякова и Натальи Подольской.