Никас Сафронов назвал возможную причину смерти Тиграна Кеосаяна

Знаменитости активно выражают соболезнования в связи с уходом Тиграна Кеосаяна. Именитый режиссер скончался в возрасте 59 лет. Народный художник России Никас Сафронов в беседе с URA.RU рассказал, каким был Кеосаян в жизни и назвал неожиданную причину его смерти.

«С Тиграном мы были знакомы лет тридцать, — говорит Сафронов. — Для меня известие о его смерти — шок. Я знал, что он болеет и находится в тяжелом состоянии. Но, как и многие, был уверен, что он обязательно поправится. Потому что Тигран — сильный человек. Мне казалось, что он может справиться с любыми трудностями. О другом исходе никто не хотел думать. Но так случилось, к сожалению».

«Он был талантливым режиссером, ярким ведущим, прекрасным человеком и, как мы знаем, замечательным мужем, — продолжает Никас. — Тигран был порядочным — это большая редкость в наши дни. С ним всегда было интересно общаться: он буквально фонтанировал идеями».

От службы в ПВО до карьеры клипмейкера: интересные факты из биографии Тиграна Кеосаяна в фотогалерее URA.RU

«Сейчас можно выдвигать множество версий, почему у него возникла эта жуткая болезнь, — говорит Никас. — Не исключаю, все дело в том, что он много работал, много тратил сил и энергии. А восстанавливаться не успевал. Такое часто бывает у творческих людей. Они всегда горят новыми идеями, новыми проектами, зачастую забывая про себя… В результате организм переутомляется и в какой-то момент дает сбой».

«Уход Тиграна — это невосполнимая потеря для русской культуры, — подытожил Никас. — Он слишком рано ушел от нас: мог бы сделать еще очень и очень многое… Но он жил очень яркой и наполненной жизнью, поэтому оставил после себя большое наследие. Я уверен, что люди, которые его знали лично и видели с экранов ТВ, его еще долго не забудут».

Напомним, что в больницу Тигран Кеосаян попал в декабре прошлого года. А уже в январе он пережил клиническую смерть, после чего впал в кому. Все это время рядом с ним была его супруга Маргарита Симоньян, которая в своих интервью говорила, что рассчитывать нужно не только на помощь врачей, но и на Господа Бога.