Внук Пугачевой снизил цену на дачу на Истре

Никита Пресняков вновь выставил загородный дом в деревне Бережки на продажу. Это уже не первая попытка продать особняк.

© РИА Новости

С весны 2023 года любимая дача Аллы Борисовны, которую она переписала на Никиту, выставлялась на продажу, цена менялась, последняя была 130 миллионов рублей, но покупателей не нашлось. Дом пробовали сдавать в аренду за 700 тысяч рублей, но тоже безрезультатно.

Сейчас особняк продает другое агентство по недвижимости, но новой цене на 5 миллионов рублей меньше и с другими условиями.

Как пишет «Комсомольская Правда», четырехэтажный коттедж площадью 760 квадратных метров и участок 50 соток продают за 125 миллионов 410 тысяч рублей.

Этим летом внук Аллы Пугачевой объявил о том, что его отношения с Аленой Красновой подошли к концу, и пара подала на развод.

После разрыва отношений с Пресняковым-младшим Алена Краснова вернулась Россию, а сам певец остался в США.