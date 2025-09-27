Басков сделал неожиданное признание

Николай Басков рассказал, что 6 раз подавал заявку в ЗАГС. Но официально женат артист был только единожды, пишут 7days.

На шоу «Ну-ка, все вместе!» одна из участниц призналась, что она 6 раз пробовала пройти кастинг. На это Басков заявил:

«Я 6 раз заявку в ЗАГС подавал!»

Сергей Лазарев поинтересовался, почему Басков так и не женился.

«А кто не приходил, невесты или ты?» — спросил он Баскова.

А узнав о том, что именно Николай является виновником,

Сергей сказал:

«Ты – динамо!»

Николай Басков был женат в 2001-2008 годах на Светлане Шпигель. В браке родился единственный сын артиста Бронислав. Сейчас певец не поддерживает связь с наследником и бывшей супругой.

