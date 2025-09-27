Семья голливудской легенды Брюса Уиллиса оказалась на грани конфликта. Как сообщает RadarOnline.com, поводом стало внушительное состояние актёра — около $250 миллионов.

70-летний исполнитель роли Джона Макклейна из «Крепкого орешка» с 2023 года борется с тяжёлым диагнозом — фронтотемпоральной деменцией. Сейчас он живёт в отдельном доме под круглосуточным наблюдением, а главную роль в его жизни играет вторая жена — 47-летняя Эмма Хеминг.

Именно ей доверили не только заботу о здоровье звезды, но и управление его состоянием.

«Эмма оказалась под колоссальным давлением. Она отвечает за уход за Брюсом и распоряжается его деньгами. Это вызвало напряжение у старших дочерей Уиллиса от брака с Деми Мур», — рассказал инсайдер.

Состояние больного деменцией Брюса Уиллиса быстро ухудшается

С бывшей супругой Деми Мур актёр был женат 13 лет. У них трое взрослых дочерей: Румер (37), Скаут (34) и Таллула (31). Несмотря на развод в 2000 году, Мур и Уиллис сохраняли удивительно близкие отношения и даже вместе пережидали пандемию с Эммой и детьми.

Однако теперь, когда речь зашла о финансовых решениях, в семье наметились разногласия. По данным СМИ, ежемесячные расходы на уход за актёром составляют десятки тысяч долларов, и именно Эмма решает, куда направлять средства.

При этом близкие подчёркивают: речь не идёт о расточительстве.

«Эмма очень осторожна в деньгах. Она понимает, насколько дорог уход за Брюсом, и тратит только необходимое. Но при таком наследии вопрос контроля всегда остаётся открытым», — отмечает источник.

Карьера Уиллиса сделала его одним из самых богатых актёров Голливуда. После успеха в сериале «Детективное агентство “Лунный свет” он прославился в «Крепком орешке» и снялся более чем в сотне фильмов.

Его заработки в лучшие годы превышали $100 миллионов. Последняя картина — боевик «Убийца» (2021) — вышла незадолго до его ухода со сцены.

Несмотря на нарастающее напряжение, семья едина в главном — здоровье и комфорт актёра.

«Для Эммы на первом месте его благополучие. Брюс создал это состояние ради семьи, и она считает своим долгом позаботиться как о своих дочерях, так и о дочерях Деми», — подчеркнул собеседник.

Ранее мы рассказывали о том, что 34-летняя дочь Уиллиса Скаут поделилась их совместными фото.