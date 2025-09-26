Инстасамку обманули на миллионы рублей

Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) поделилась опытом сотрудничества со стилистом Николаем Овечкиным и заявила, что он обманул её команду, присвоив 3 миллиона рублей. Артистка отметила, что узнала о специалисте из интервью Ксении Собчак и в результате «повелась на громкое имя, опыт работы с такими артистами, как Анна Асти и Zivert».

Оказалось, что год сотрудничества стилист оценивает в 18 миллионов рублей. И это только гонорар, без учёта расходов.

«Перед тем как подписывать контракт, хотелось увидеть его работу в действии, и я отдала ему клип "BOSS". Как итог: стилист Николай Овечкин обманул мою команду на 3 миллиона рублей (эти деньги он брал на закупки и рабочие расходы, но решил присвоить их себе). Полученные от нас деньги он растратил в своих целях, не потратив на производство клипа ни рубля из наших рабочих денег, которые мы ему дали», — возмутилась исполнительница «За деньги да».

Артистка рассказала, что Овечкин, по сути, выступил посредником. Вместо авторского креатива он без какого-либо согласования привлёк к работе людей за меньшую сумму, к тому же пообещав им оплату от заказчика.

