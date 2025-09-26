Известная певица отправила ящик соленых огурцов Памеле Андерсон

Певица Анита Цой отправила ящик соленых огурцов голливудской звезде и секс-символу 90-х Памеле Андерсон. Об этом российская артистка рассказала «Московскому комсомольцу».

По словам Цой, Андерсон решила, как и она, заняться производством соленых огурцов.

«Видно, чувствуя, что на них будет ажиотажный спрос. Но разве могут они в Америке правильно посолить или замариновать огурцы? Вот и пусть берет пример!» — добавила певица.

Она отметила, что хочет, чтобы Андерсон «попробовала, что такое настоящий российский деликатес», который к тому же натуральный. Цой пояснила, что недавно получила сертификат «органик», предполагающий полный отказ от химии при выращивании экологически чистой продукции.

«Плюс у меня огурцы растут прямо на дачном участке, и закатываю я их там же — недавно открыла собственный мини-заводик», — заключила певица.

Напомним, что после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в Соединенных Штатах стало популярным все русское. При этом особым интересом, по слухам, пользуются именно русские соленья.