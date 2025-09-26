Киркоров помог бывшей домработнице Пугачевой вернуть квартиру после мошенничества

Филипп Киркоров оказал помощь 85-летней Людмиле Дородновой, которая едва не лишилась квартиры из-за действий мошенников. Бывшая домработница Аллы Пугачевой стала жертвой обмана и потеряла права на недвижимость.

Злоумышленники связались с Людмилой Дородновой, представившись сотрудниками портала «Госуслуги». Они сообщили о возможном взломе личного кабинета и убедили женщину продиктовать данные банковских карт. В результате она узнала, что ее однокомнатная квартира в Марьино больше не принадлежит ей.

«Ну как же, я своих не бросаю. Конечно же, Люся — человек, с которым я провел почти 40 лет вместе. Она стала жертвой мошенников, Людмила Ивановна наша чуть не осталась без квартиры, но мы вовремя подключились: адвокаты, моя компания, и как-то спасли ее от беды. Слава тебе Господи, все хорошо», — сообщил Филипп Киркоров.

Кроме того, артист объяснил, почему не посетил «Интервидение». По его словам, его статус не предполагает участия в подобных мероприятиях в качестве зрителя. Киркоров отметил, что в день конкурса он смотрел шоу по телевизору.