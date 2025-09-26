Лидер «Руки Вверх!» раскрыл свои ожидания от пенсии

Лидер культовой группы нулевых «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, какие у него ожидания от государственных выплат. Его цитирует Общественная служба новостей.

© Global look

Музыкант отметил, что уже более 30 лет находится на сцене, у него множество наград и призов.

«Но вот точно сказать, как это все отразится на моей будущей пенсии, я не могу, потому что я еще не собираюсь покидать сцену и надеюсь как можно дольше радовать людей своими песнями», — заявил он.

Жуков добавил, что ему могут начислить дополнительные выплаты, если он получит почетное звание.

«Пока такого звания нет, особо не жду, но если дадут, то и пенсия будет выше. Хочу ли я это звание? Как и любой артист — скорее да, чем нет», — заключил певец.

В августе сообщалось, что Сергей Жуков задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) России более миллиона рублей. Причиной стали непогашенные выплаты по ИП артиста.