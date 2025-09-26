Бывшая жена Аршавина высказалась о его иске к Барановской

Казьмину возмутил поступок экс-мужа

Андрей Аршавин обратился с иском к экс-супруге Юлии Барановской. Он, как сообщил телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы», требует изменить размер алиментов. Жест футболиста прокомментировала еще одна его бывшая спутница Алиса Казьмина.

По словам модели, Андрей собрался судиться и с ней.

«Он живет с Анной и заставил ее подать иск, чтобы деньги оставались в семье, а нам с Юлей платить меньше. Некрасивый поступок… Он выплачивает ей с августа этого года, и так как теперь на всех сумма алиментов более 50% от доходов, подал иски на бывших жен», — поделилась Казьмина с изданием StarHit.

Алиса добавила, что такими темпами Андрей может «и десятерых детей рожать», при этом не нести никакой ответственности. А «оставленные дети» будут платить очередному появившемуся ребенку. По словам Казьминой, у Аршавина огромный заработок плюс сбережения.

«Работа в структуре „Зенита“ приносит ему большие деньги», — сказала экс-супруга футболиста.

Известно, что Андрей выплачивал детям от Юлии по 900 тысяч рублей. Но затем он подал иск с требованием снизить размер алиментов — это произошло пять лет назад. Тогда спортсмен выиграл дело в суде.

Напомним, от Барановской у Аршавина двое сыновей и одна дочь. Из всех троих пока только старший наследник является совершеннолетним. Казьмина же родила от футболиста дочь, которой сейчас восемь лет.