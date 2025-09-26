Киркоров купил автомобиль Aurus за 50 млн рублей

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров приобрел престижный автомобиль Aurus, стоимость которого начинается от 25 миллионов рублей и может превышать 50 миллионов рублей.

— Я просто поддерживаю отечественного производителя. Aurus — это моя любовь уже давно. Я считаю, что это лучшая машина в мире. И вот теперь она у меня, — рассказал артист.

Он добавил, что мечтал о таком автомобиле, передает Telegram-канал «Звездач».

13 августа в СМИ появилась информация о том, что телеведущая Регина Тодоренко купила машину за 14 миллионов рублей — ей стал Mercedes V-класса. Она отметила, что сейчас нуждается в вместительной машине. По словам Тодоренко, она купила бы автобус, если бы для его управления не требовались бы права другой категории.

