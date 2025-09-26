Американский певец потерял багаж в московском аэропорту

Американский певец Джейсон Деруло потерял багаж по прилету в московский аэропорт Внуково, сообщил Mash.

© Telegram-канал Mash

По данным канала, исполнитель и его команда, прилетев накануне поздно вечером из Стамбула, полтора часа ждали чемоданы на ленте, но так и не дождались. Им пришлось оформлять потерю. После этого Деруло с командой поехали в The Ritz-Carlton на Тверской улице.

Канал также добавляет, что Деруло провел в пути 30 часов, чтобы добраться из США до в России. С ним прилетела команда из примерно 35 человек, которая добиралась из разных стран. 26 сентября Деруло выступит на ЦСКА Арене, 28-го — на СКА Арене в Петербурге.

Ранее в Москве завершился международный музыкальный конкурс «Интервидение». Победителем стал певец Дык Фук из Вьетнама. Артист выступил с песней Phu Dong Thien Vuong. Второе место занял представитель Киргизии, замкнул тройку лидеров артист из Катара.