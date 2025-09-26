Певец Кристиан умер от кровоизлияния в мозг, отметив день рождения

25 сентября умер певец, выступавший как Кристиан, звезда итальянской эстрады. В 1980-х исполнитель пользовался серьезной популярностью и в нашей стране.

© Российская Газета

О кончине артиста сообщила RAI (заблокирована в РФ). Причина смерти - кровоизлияние в мозг. Несколько дней назад певец отмечал свое 82-летие.

Гаэтано Кристиано Винченцо Росси (настоящее имя) родился в 1943 году в Палермо. В молодости профессионально играл в футбол, но был вынужден оставить спорт из-за болезни сердца.

Карьеру в шоу-бизнесе начал в 1960-х. Первый прорыв - хит 1980-го Daniela, поднявшийся в национальный топ-10. Кристиан часто выступал в одних программах с Хулио Иглесиасом - певцы работали в одном формате.

Дебютный сингл - 1967 год, альбом - 1977 год. В 1980 годах у Кристиана были четыре трека с первого места чарта. Он шесть раз принимал участие в фестивале песни в Сан-Ремо, наивысшее достижение - Cara, песня 1984 года, третье место.

Бывшая жена - певица Дора Морони.