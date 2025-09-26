Пугачеву могут проверить на политические действия в интересах зарубежных стран

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин отправил запрос в Генпрокуратуру России с целью проверки певицы Аллы Пугачевой после ее интервью журналистке Катерине Гордеевой*. Народную артистку РФ подозревают в высказываниях, которые выгодны иностранным государствам. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщил Виталий Бородин.

— Мы неоднократно просили контролирующие органы признать Пугачеву иностранным агентом, но всегда приходили ответы, что нет оснований. В этом интервью она поддержала террористический режим Дудаева, — передает RT со ссылкой на слова Бородина.

По его словам, певица могла допустить подобные высказывания за денежное вознаграждение.

До этого Савеловский районный суд оставил без движения иск, предъявленный к Пугачеве адвокатом и ветераном боевых действий в Афганистане Александром Трещевым. Мужчина обратился в инстанцию после заявления певицы о том, что Дудаев приличный и интеллигентный человек. По его мнению, это высказывание порочит его честь, а также достоинство всего народа Российской Федерации. Ветеран боевых действий в своем исковом заявлении потребовал от нее выпустить опровержение ее словам.

Заявление артистки не понравилось не только ветерану боевых действий, но и другим личностям. Так, например, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что во фразе Пугачевой нет ничего эксклюзивного и особо мудрого. В свою очередь певицу раскритиковал и глава Чечни Рамзан Кадыров. Подробности этого скандала — в материале «Вечерней Москвы».

*Катерина Гордеева признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.