Российская актриса Светлана Иванова отмечает свое 40-летие. Она родилась в Москве 26 сентября 1985 года.

В 16 лет Иванова поступила во ВГИК, окончила его в 2006 году. Во время учебы дебютировала в кино, снявшись в телесериалах «Прощальное эхо» (2004) и «Крестный сын» (2004). Актриса получила известность после небольшой роли в фильме Федора Бондарчука «9 рота» (2005).

Кроме того, она снялась в таких фильмах и сериалах, как «Франц + Полина» (2006), «Легенда № 17» (2012), «Август. Восьмого» (2012), «Тест на беременность» (2014), «Триггер» (2018), «Собор» (2021) и «Кукольный дом» (2024). Фильмография Ивановой насчитывает почти 100 ролей.

В 2012 году дебютировала в роли Патриции Хольман в спектакле «Три товарища» на сцене московского театра «Современник». Кроме того, актриса снималась в клипах групп «Каста» («Радиосигналы»), «Пролог» («Ты лишь свет»), «Интонация» («Август. Восьмого») и Znакi («Полли»).

Весной 2011 года во время съемок фильма «Август. Восьмого» у нее завязался роман с режиссером картины Джаником Файзиевым. Они поженились в 2019 году. Пара воспитывает двух дочерей.

В интервью изданию Woman Hit Иванова призналась, что ей нравится, как она развивается и выглядит, о чем мечтает и куда стремится.

«И мне кажется, что бесконечность впереди. Пока это прекрасное многообещающее чувство находится со мной, мне никакая цифра не страшна. У меня огромное количество друзей от восемнадцати до семидесяти пяти лет. И они все классные, энергичные, яркие. Так что возраст вообще не цифра», — подчеркнула она.

