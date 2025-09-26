«Мне никакая цифра не страшна». Звезде «Триггера» Светлане Ивановой — 40

Актриса Светлана Иванова
Актриса Светлана Иванова 
© Евгения Новоженина/РИА Новости
Кадр из фильма «Привет, киндер!» (2008)
Кадр из фильма «Привет, киндер!» (2008) 
© ООО «АС»
Актриса Светлана Иванова в сцене из фильма «Москва, я люблю тебя» (2008)
Актриса Светлана Иванова в сцене из фильма «Москва, я люблю тебя» (2008) 
© РИА Новости
Актриса Светлана Иванова на съемках фильма режиссера Джаника Файзиева «Август. Восьмого» в Москве, 2011 год
Актриса Светлана Иванова на съемках фильма режиссера Джаника Файзиева «Август. Восьмого» в Москве, 2011 год 
© Алексей Куденко/РИА Новости

Кадр из фильма «Легенда №17» (2012)
Кадр из фильма «Легенда №17» (2012) 
© Студия Тритэ
Актриса Светлана Иванова в роли Параши в поэтической комедии в двух актах по пьесе А. Н. Островского «Горячее сердце» в постановке Егора Перегудова в театре «Современник», 2013 год
Актриса Светлана Иванова в роли Параши в поэтической комедии в двух актах по пьесе А. Н. Островского «Горячее сердце» в постановке Егора Перегудова в театре «Современник», 2013 год 
© Руслан Кривобок/РИА Новости
Кадр из сериала «Тест на беременность» (2014-2023)
Кадр из сериала «Тест на беременность» (2014-2023) 
© Всемирные Русские Студии
Актриса Светлана Иванова в роли Татьяны в сцене спектакля «Мещане» по одноименной пьесе Максима Горького в постановке режиссера Павла Сафонова в театре «Современник», 2023 год
Актриса Светлана Иванова в роли Татьяны в сцене спектакля «Мещане» по одноименной пьесе Максима Горького в постановке режиссера Павла Сафонова в театре «Современник», 2023 год 
© Владимир Федоренко/РИА Новости
Актриса Светлана Иванова перед началом творческого вечера «Галина Волчек. Театр как судьба», посвященного 45-летию назначения Галины Волчек на должность главного режиссера театра, 2017 год
Актриса Светлана Иванова перед началом творческого вечера «Галина Волчек. Театр как судьба», посвященного 45-летию назначения Галины Волчек на должность главного режиссера театра, 2017 год 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Кадр из сериала «Челночницы. Продолжение» (2018)
Кадр из сериала «Челночницы. Продолжение» (2018) 
© К/к Русское
Актриса Светлана Иванова на церемонии открытия 38-го Московского международного кинофестиваля в Москве, 2016 год
Актриса Светлана Иванова на церемонии открытия 38-го Московского международного кинофестиваля в Москве, 2016 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актрисы Алена Бабенко в роли Алевтины Павловны и Светлана Иванова в роли Маши на премьере спектакля «Житие FM» в постановке Галины Зальцман по пьесе Ярославы Пулинович в театре «Современник», 2022 год
Актрисы Алена Бабенко в роли Алевтины Павловны и Светлана Иванова в роли Маши на премьере спектакля «Житие FM» в постановке Галины Зальцман по пьесе Ярославы Пулинович в театре «Современник», 2022 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актеры Светлана Иванова и Максим Матвеев в сериале «Триггер» (2018)
Актеры Светлана Иванова и Максим Матвеев в сериале «Триггер» (2018) 
© Продюсерская компания «Среда»
Кадр из сериала «Собор» (2021)
Кадр из сериала «Собор» (2021) 
© Киностудия КИТ

Кадр из сериала «Обоюдное согласие» (2022)
Кадр из сериала «Обоюдное согласие» (2022) 
© Медиаслово
Актриса Светлана Иванова и режиссер Джаник Файзиев в отношениях с 2011 года. Пара поженилась в 2019 году, воспитывают двух дочерей Полину и Миру
Актриса Светлана Иванова и режиссер Джаник Файзиев в отношениях с 2011 года. Пара поженилась в 2019 году, воспитывают двух дочерей Полину и Миру 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актрисы Дарья Мороз, Светлана Иванова и Марина Александрова (слева направо), 2021 год
Актрисы Дарья Мороз, Светлана Иванова и Марина Александрова (слева направо), 2021 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Светлана Иванова на пресс-конференции в рамках презентации романа писательницы Ольги Погодиной-Кузминой и фильма режиссера Юрия Васильева «Герой», 2016 год
Актриса Светлана Иванова на пресс-конференции в рамках презентации романа писательницы Ольги Погодиной-Кузминой и фильма режиссера Юрия Васильева «Герой», 2016 год 
© Владимир Трефилов/РИА Новости

Российская актриса Светлана Иванова отмечает свое 40-летие. Она родилась в Москве 26 сентября 1985 года.

В 16 лет Иванова поступила во ВГИК, окончила его в 2006 году. Во время учебы дебютировала в кино, снявшись в телесериалах «Прощальное эхо» (2004) и «Крестный сын» (2004). Актриса получила известность после небольшой роли в фильме Федора Бондарчука «9 рота» (2005).

Кроме того, она снялась в таких фильмах и сериалах, как «Франц + Полина» (2006), «Легенда № 17» (2012), «Август. Восьмого» (2012), «Тест на беременность» (2014), «Триггер» (2018), «Собор» (2021) и «Кукольный дом» (2024). Фильмография Ивановой насчитывает почти 100 ролей.

В 2012 году дебютировала в роли Патриции Хольман в спектакле «Три товарища» на сцене московского театра «Современник». Кроме того, актриса снималась в клипах групп «Каста» («Радиосигналы»), «Пролог» («Ты лишь свет»), «Интонация» («Август. Восьмого») и Znакi («Полли»).

Весной 2011 года во время съемок фильма «Август. Восьмого» у нее завязался роман с режиссером картины Джаником Файзиевым. Они поженились в 2019 году. Пара воспитывает двух дочерей.

В интервью изданию Woman Hit Иванова призналась, что ей нравится, как она развивается и выглядит, о чем мечтает и куда стремится.

«И мне кажется, что бесконечность впереди. Пока это прекрасное многообещающее чувство находится со мной, мне никакая цифра не страшна. У меня огромное количество друзей от восемнадцати до семидесяти пяти лет. И они все классные, энергичные, яркие. Так что возраст вообще не цифра», — подчеркнула она.

Знаковые роли актрисы и кадры из ее жизни — в галерее «Газеты.Ru».