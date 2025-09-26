Возлюбленную Тимати раскритиковали за отношение к новорожденной дочери

Возлюбленную российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) модель Валентину Иванову раскритиковали за отношение к новорожденной дочери. Об этом пишет Spletnik.

Иванова поделилась в соцсети снимками, на которых она позирует вместе с дочерью перед вечеринкой журналистки и телеведущей Ксении Собчак. На кадрах она придерживает ребенка одной рукой, а в другой держит телефон.

Некоторые пользователи сети указали на то, что возлюбленная рэпера относится к дочери «как к аксессуару».

«А вот и замена собачки», — цитирует сайт слова одной из подписчиц. «С этим луком малая выглядит как аксессуар», — написала другая. «Что-то перепутала она, собака вместо ребенка должна быть», — добавил третий.

Ранее Тимати ответил на критику из-за отдыха без возлюбленной после рождения ребенка.

В августе стало известно, что у Тимати и Валентины Ивановой родилась дочь. Девочке дали имя Эмма, а произошло радостное событие 2 августа. Для 38-летнего рэпера это третий ребенок. У него также есть дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Для Ивановой это первый ребенок.