«Не скучает по России»: как живет телеведущий Александр Васильев

Александр Котлеткин
Популярный российский телеведущий Александр Васильев отказался возвращаться в Россию. Как сообщает Telegram-канал SHOT, историка моды пригласили выступать на корпоративе за €150 тысяч (почти 15 млн рублей). Васильев ответил, что на родину он не вернется ни за какие деньги.

Экс-ведущий «Модного приговора» покинул Россию после начала СВО. Сейчас Александр проживает во Франции. Также у него есть французское и литовское гражданство. Васильев активно путешествует по миру, зарабатывая на проведении лекций о моде.

В окружении телеведущего отметили, что его карьера за рубежом складывается хорошо: график на 2026 год полностью расписан. В ноябре 2024 года Васильев дал интервью YouTube-каналу RUS TVNET, где заявил, что «не скучает ни по чему российскому абсолютно».

Как сейчас живет главный модник страны после отъезда из России - в галерее «Рамблера».

