Певица Нюша опубликовала фото из поездки в Париж. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Нюша позировала в голубых джинсах, белом топе и коричневом тренче. Образ дополнила сумка из черной кожи и солнцезащитные очки. Волосы она собрала в пучок и выпустила передние пряди.

«Безумно красивая», «Шикарная», «Безумно красивая», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

В конце августа Нюша призналась на открытии «Новой волны», что не следит за своим весом. Певица объяснила, что уже несколько лет старается не зацикливаться на цифрах на весах. По ее мнению, это приводит к дополнительному психологическому стрессу.

© Соцсети

«Важно просто нравиться себе. Быть довольной собой с комфортным весом. Мне, допустим, важно, чтобы не было одышки, потому что я постоянно танцую и пою. Мне хочется просто комфортно себя чувствовать», — поделилась артистка.

7 мая 2024 года Нюша объявила о расставании с бизнесменом Игорем Сивовым. При этом исполнительница заверила, между ними остались прекрасные отношения и взаимопонимание. У них есть дочь Серафима-Симба и сын Саффрон.