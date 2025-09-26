Телеведущего Александра Васильева хотят признать иноагентом

Уехавший из России историк моды и телеведущий Александр Васильев должен нести ответственность за свои слова о спецоперации, его необходимо признать иностранным агентом. Об этом заявил News.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

После начала специальной военной операции Александр Васильев уехал во Францию и зарабатывает на жизнь проведением лекций о моде, активно рекламирует женский онлайн-клуб, а также ведет мероприятия. При этом, по словам его представителей, историк моды отказался ехать в Россию «даже за 150 тысяч евро».

По словам главы ФПБК Виталия Бородина, Александр Васильев осудил СВО и должен нести ответственность «в виде народного порицания».

«Я дал команду своим юристам подготовить обращение, чтобы признать Васильева иностранным агентом. (…) Если им об этом не говорить, не тыкать их носом, они так и будут дискредитировать СВО, курс нашей страны, поддерживать страны НАТО», — уверен он.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией также считает, что Васильеву не стоит возвращаться в Россию и, чтобы у него «не было такого соблазна», необходимо добиться возбуждения уголовного дела «за дискредитацию СВО».

Телеведущий Александр Васильев отказался возвращаться в Россию

«Чтобы этот гражданин понимал, что когда в Россию он вернется, к нему будут вопросы со стороны следствия. Тогда он поймет, что в РФ возвращаться не стоит, так как он может оказаться в местах лишения свободы», — констатировал Бородин, подчеркнув, что выполняет запрос от своих подписчиков.

Напомним, что у историка моды и телеведущего в России осталось имущество: квартира за 50 млн рублей в Хамовниках. Кроме того, продолжает действовать ИП.