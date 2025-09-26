Бумеранг вернулся: Пугачевой не смог помочь даже знаменитый куратор

После скандального интервью певица Алла Пугачева получила назад бумеранг, запущенный своими громкими и провокационными заявлениями. Как пишет «Царьград», помочь артистке не смог даже знаменитый куратор.

«Ни с того, ни с сего»

В первую очередь в интервью в глаза бросается «оскорбленная невинность» знаменитости. Свой отъезд из страны она аргументировала наглым вопросом.

«А если тебя оскорбляют ни с того ни с сего?», — сказала Пугачева.

Однако это не вяжется с фактами, ведь певица уехала за границу сразу после спецоперации, когда в ее сторону никто плохого не сказал. По всей видимости, артистка по-своему понимает термин «причинно-следственные связи».

Другое высказывание касается лидера чеченских террористов-сепаратистов Джохара Дудаева. По ее словам, это «приличный, порядочный, интеллигентный человек». Кроме того, она сожалеет, что в свое время не смогла спасти Дудаева.

Заявления вызвали реакцию со стороны Чечни. Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что такие враги народа и предатели, как Пугачева, не могут рассуждать о труднейшем периоде для чеченского народа.

«Пустые слова артистки, абсолютно не владеющей темой, лучше бы держать при себе и не провоцировать народ», — сказал он, напомнив, что война унесла десятки тысяч жизней.

Горбачев и шоубизнес

Обращение Пугачевой к «светлой памяти» первого президента СССР Михаила Горбачева относится к категории «комментировать — только портить».

«Единственный политик, который имел мужество признать ошибку, — это Горбачев», — сказала артистка.

Таким образом, Пугачева как-то смогла увидеть и услышать раскаяние человека в том, что он развалил великое государство и сдал ключевые внешнеполитические позиции Москвы на мировой арене. В действительности он до конца жизни считал свою деятельность историческим достижением.

Однако другой адресат интервью артистки может лично ответить на слова Пугачевой. Речь о певце Игоре Наджиеве, которого она обвинила в копировании образов известных артистов.

«Вы мне тогда сказали следующее: "Игорь, я просмотрела ваш материал, вы пробьетесь и без моей помощи". Помните, Алла Борисовна?», — сказал он.

Предала бывшую любовь

Еще сильнее досталось бывшему супругу Примадонны Филиппу Киркорову — она прямым текстом заявила, что их отношения были рекламной акцией, на которую она согласилась чуть ли не через силу.

«Моя мама, пока была жива: "Ну помоги Филиппчику..." Его бабушка, которая дружила с моей мамой… <…> И я думала, что года три подниму его, и все… "Киркоров женился на Пугачевой", — тогда об этом говорили все. Ход примитивный, конечно, но работает очень хорошо», — заявила Пугачева.

Эти слова удивили и многих людей из шоу-бизнеса. Например, продюсера Иосифа Пригожина, который отметил, что тогда все их близкие люди были «просто дурачки», поскольку видели любовь пары и верили в нее. Кроме того, зачем тогда Пугачева и Киркоров обвенчались.

Куратор не спас

Пугачева уверовала, что ей можно «как угодно». Так считает общественник и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его мнению, одна из причин такой самоуверенности — близкие отношения с бывшим олигархом Михаилом Ходорковским* (признан Минюстом РФ иностранным агентом).

На Пугачеву пожаловались в Генпрокуратуру из-за пирса на ее даче

«И мы прекрасно все понимаем и надеемся, что наши органы нас увидят, услышат. И ставим вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавил он.

Бородин считает, что через нее страны НАТО добиваются своих целей, взяв ее «как инструмент».

