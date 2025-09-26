Наталия Орейро посетит Россию в ноябре

Аргентинская певица и актриса уругвайского происхождения Наталия Орейро, ставшая гражданкой РФ, приедет в Россию в ноябре, чтобы представить новую картину киностудии имени М. Горького "Письмо Деду Морозу". Об этом сообщила журналистам генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.

Наталия Орейро вернется в Россию
"Все очень ждем звезду латиноамериканского мирового кино Наталию Орейро, которая исполняет одну из главных ролей в картине "Письмо Деду Морозу". 24-25 ноября Орейро приедет [в Россию], чтобы открыть официальную премьеру этого фильма", - сказала Слащева.

По ее словам, лента выйдет в широкий прокат 27 ноября. "Уже 27 ноября мы все увидим нашу долгожданную премьеру предновогоднего фильма "Письмо Деду Морозу" - о том, как заветные детские желания могут неожиданно исполняться у человека во взрослом возрасте и как это влияет на его жизнь", - заключила она.

О фильме

Сюжет фильма построен вокруг истории юриста Петра Безуглова, чьи детские мечты, фантазии и страхи внезапно оживают. Это происходит после того, как его сын обнаруживает письма отца к Деду Морозу и отправляет их в новогодний почтовый ящик.

В картине Кирилла Кузина также заняты Антон Филипенко, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин, Константин Каримов, Дима Билан, Анатолий Цой и другие. Героиня Орейро - воплощенная мечта маленького Пети, который хотел жениться на звезде "Дикого ангела".

Съемки проходили с февраля по конец апреля 2024 года в Москве, Подмосковье, Выборге, Санкт-Петербурге и Карелии. Для проекта использовали рекордное для российского кино количество современных технологий и съемочной техники. Художником-постановщиком выступил Артем Кузьмин, оператором - Павел Белявский. Фильм создается продюсерским центром киностудии имени М. Горького совместно с компанией "Майвэйстудия" при поддержке Фонда кино.