Кто из советских актрис делал пластику во времена СССР

В Советском союзе открыто говорить об эстетической медицине считалось дурным тоном. Но слухи о том, что некоторые артистки делали пластику, все же ходили. «‎Рамблер» расскажет, кто из артисток СССР делал пластику.

В СССР пластическая хирургия не была массовым явлением. О ней говорили мало, операции проводились редко и преимущественно в медицинских учреждениях под видом восстановительной хирургии. Но тем не менее отдельные актрисы, особенно в поздний период своей карьеры, прибегали к таким вмешательствам, чтобы сохранить экранный облик и оставаться востребованными.

Развитие пластической хирургии в СССР

В отличие от Запада, где эстетическая медицина начала активно развиваться еще в середине XX века, в Советском Союзе пластика официально относилась к области реконструктивной хирургии. Врачи исправляли последствия травм, ожогов или врожденных дефектов, но косметологические операции считались буржуазным излишеством.

Тем не менее некоторые хирурги, например Александр Шмелев, которого назвали гуру омоложения, занимались и эстетикой. Самыми распространенными операциями были подтяжки лица и век, коррекции носа, удаление рубцов. Все это делалось негласно и только для тех, кто имел вес в обществе — партийных деятелей, супруг влиятельных чиновников и, конечно, известных артисток.

Как проводились операции в СССР?

Актрисы, решившиеся на пластическую операцию, не обращались в салоны красоты — таких понятий тогда просто не существовало. Они ехали в институты пластической и челюстно-лицевой хирургии, где врачи под видом медицинской помощи проводили эстетические коррекции.

Как прошли последние годы жизни советской актрисы Инны Макаровой

Чаще всего это были подтяжки лица, операции на веках и носе. Проводились они примитивнее, чем сегодня.

«Хирургам приходилось использовать подручные средства. Вместо скальпелей в ход шли бритвенные лезвия, а вместо шовного материала – конский волос», – рассказывал пластический хирург Юрий Мирзабекян в беседе с PeopleTalk.

Актрисы, которые делали пластику

Народная артистка, звезда 1930–1950-х годов и жена режиссера Григория Александрова, Любовь Орлова всегда поражала зрителей своей ухоженностью и красотой. Даже в преклонном возрасте ее лицо оставалось удивительно молодым.

Слухи о том, что актриса прибегала к услугам пластического хирурга ходили давно, но особенно усилились после выхода фильма «Скворец и Лира» в 1974 году. По сюжету героиня проходит пластическую операцию, и в кадре даже появляется реальный хирург. Зрители сразу решили: сцена не случайна, мол она личный опыт самой Орловой. Однако прямых подтверждений этому нет.

Карьера Людмилы Гурченко длилась более полувека, и актриса не скрывала, что внешность для нее — часть профессии. В начале 1970-х ее образ резко изменился: нос стал изящнее, черты лица подтянулись. Позднее у нее еще не раз менялось выражение глаз и форма лица. Современники были уверены: дело в пластике.

В постсоветские годы тема хирургических вмешательств перестала быть табуированной, и Гурченко открыто признавалась в том, что делает пластику. Ее критиковали за «переизбыток операций», но актриса считала, что имеет право выглядеть так, как ей хочется.

Слухи о пластике приписывали и другим знаменитостям. Марина Ладынина якобы делала коррекцию век, чтобы скрыть возрастные изменения. Клара Лучко — подтяжки лица и шеи. Алла Тарасова — операции на нижних веках. Но все эти истории, опять же, не имеют достоверных подтверждений.

Советские актрисы жили в атмосфере, где признание о хирургическом вмешательстве во внешность воспринималось как личный позор. Образ «естественной красоты» был частью идеологии. Поэтому даже если операции делались, они тщательно скрывались.

Так, на экране пропагандировалась естественная красота, но в жизни актрисы понимали: без помощи врачей они рискуют потерять роли и статус. В любом случае в глазах зрителей результат воспринимался как чудо: женщины, которым за шестьдесят, выглядели не старше сорока.

Ранее мы писали о взрослых советских актрис, которые убедительно сыграли школьниц.