«Хочу их всех собрать»: Киркоров рассказал, зачем эксгумировал прах матери
Певец Филипп Киркоров рассказал, что перевез прах матери и бабушки из Болгарии в Россию. Исполнитель хита «Снег» побеседовал с корреспондентом «Утро.ру».
18 марта умер отец певца Бедрос Киркоров. Филипп хочет установить памятник к его первой годовщине. Мать звезды ушла из жизни в 1994 году. Викторию похоронили в Софии. Но сыну стало сложнее ездить в Болгарию, поэтому он решил эксгумировать и перезахоронить ее на Троекуровском кладбище в Москве, где упокоился его отец.
Артист отметил, что две урны уже у него. Сделать это оказалось очень трудно. Он рад, что ему помогло Министерство иностранных дел.
Киркоров о проблемах «Интервидения-2025»: «Слабые песни»
Киркоров надеется, что все задуманное получится сделать к годовщине смерти отца. Сейчас он рассматривает эскизы и решает, каким будет памятник.