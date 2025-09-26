«Отношусь настороженно»: жена Соколовского раскрыла причину его измен

Российский певец Влад Соколовский снялся в реалити-шоу «Ставка на любовь» на телеканале «Пятница!» вместе со своей женой Ангелиной. Как сообщает Starhit, девушка раскрыла, почему ее избранник изменял в браке с Ритой Дакотой.

Супругов тепло приняли на вилле — все, кроме Айзы-Лилуны Ай. Она давно дружит с Дакотой и не упустила возможность упомянуть скандальное расставание музыканта с первой женой и призналась, что буквально пропустила развод подруги через себя.

«Ее слезы были на моих руках, ей было очень сложно, она на тот момент ждала ребенка», — делилась Айза.

Ведущий шоу Влад Топалов спросил у Ангелины, почему, на ее взгляд, Соколовский оказался неверен в первом браке. По ее мнению, изначально отношения Риты и Влада строились на дружеской основе и в один момент она вытеснила «сексуальную историю».

«А у нас с Владом эта химия с самого начала. Он признался, что у него такого никогда и ни с кем не было», — заявила 26-летняя Соколовская.

Ответ смутил Айзу-Лилуну. Она предупредила девушку, что это «ред флаг» — если мужчина говорит, что у него «никогда такого не было».

Напомним, что Соколовский и Дакота развелись в 2018 году из-за многочисленных измен артиста. Незадолго до разрыва у них родилась дочь Мия.