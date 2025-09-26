С рэпера Noize MC* принудительно взыщут штраф за дискредитацию ВС РФ

С рэпера Ивана Алексеева (*признан в РФ иностранным агентом), более известного под псевдонимом Noize MC, принудительно взыщут штраф в размере 50 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

© Юзефович/YouTube

К ответственности за дискредитацию ВС РФ Алексеева привлекли за пост от 15 августа 2024 года, попавший в Telegram-канал Readovka. Там была обнаружена публикация пользователя под именем noizemc, который, по оценке следствия, выражает негативное отношение к использованию ВС РФ «в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

В ноябре 2024 года артист обжаловал штраф, а затем и в апреле 2025-го.

После начала спецоперации России на Украине Noize MC уехал из России, а 18 ноября 2022 года Минюст РФ внес его в список иноагентов.

Алексеев рассказывал, что не жалеет об отъезде и понимает, что испытывал бы трудности с тем, чтобы заниматься творчеством в РФ из-за статуса иноагента.

27 марта 2025 года СМИ сообщали, что на сервисе Яндекс.Музыка были заблокированы несколько треков из вышедшего в середине марта альбома Noize MC «Не все дома» по требованию Роскомнадзора. Речь шла о композициях «Не все дома», «Криокамеры», «Страна Дождей» и «Кооператив «Лебединое озеро».