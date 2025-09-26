Киркоров о проблемах «Интервидения-2025»: «Слабые песни»

Певец Филипп Киркоров заявил, что его статус не позволил ему присутствовать на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Слова артиста передает Telegram-канал «Звездач».

«Не в моем статусе приходить на подобные мероприятия в качестве зрителя. У меня несколько другое положение, и я с удовольствием посмотрел это по телевизору. Если бы я имел отношение к самому конкурсу, то, конечно, пришел бы. Но быть в массовке — это не по-королевски», — признался исполнитель.

Также Киркоров представил свое видение того, как можно усовершенствовать конкурс. По его словам, нужно внедрить голосование фанатов в зале, позволяющее сохранить интригу, усилить постановочную часть выступлений и создать специальный отдел по подбору репертуара. Киркоров заявил, что, по его мнению, на «Интервидении-2025» участники исполнили «слабые песни».

Конкурс прошел 20 сентября в Москве. Победителем стал Дык Фук из Вьетнама. Артист забрал главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей. Россию представил Shaman, который выбрал лиричную композицию Максима Фадеева «Прямо по сердцу». После выступления певец попросил не оценивать его выступление и объяснил свое решение «законами гостеприимства».