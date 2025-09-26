"Мосэнергосбыт" отказался от иска к Галкину*

Компания "Мосэнергосбыт" отозвала свой иск на сумму более 500 ты. рублей к комику Максиму Галкину (*признан в РФ иноагентом) о взыскании с него задолженности за потребленную электроэнергию в доме в подмосковной деревне Грязи. Об этом ТАСС сообщили в Черемушкинском суде Москвы, куда поступил соответствующий иск.

"АО "Мосэнергосбыт" отказался от собственного иска к Галкину М. А., в связи с чем дело прекращено ", - сказали в суде.

Ранее сообщалось, что компания получила деньги от артиста в полном объеме.

До этого сообщалось, что в производстве Черемушкинского районного суда Москвы находится гражданское дело по иску АО "Мосэнергосбыт" к Максиму Галкину о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию.

Галкин включен в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. Галкин - российский артист, пародист, бывший телеведущий Первого канала и канала "Россия-1". По имеющимся данным, проживает в Израиле. Причиной признания иноагентом стали посты юмориста в социальных сетях, в которых он осуждал политику России и проведение СВО, а также видео с его концертов с выступлениями на политическую тематику.