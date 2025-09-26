Одиннадцать детей, неудачные отношения и жизнь в США: судьба Артемия Лебедева

Вечером 12 августа у дизайнера Артемия Лебедева родилась дочь. Девочка появилась на свет в одном из лучших роддомов Москвы, Лебедев присутствовал на родах, передает NEWS.ru.

Лебедев, один из самых известных медийных лиц в российском интернете, редко делится подробностями о своей личной жизни. Он убежден, что публичные личности должны защищать своих близких от чрезмерного внимания со стороны общественности.

При этом известно, что отцом Лебедев стал в одиннадцатый раз. В январе 2024 года Лебедев сообщил о разводе и намерении искать новую спутницу. В интервью Юрию Дудю* (признан Минюстом России иностранным агентом) он заявил, что уже в новых отношениях.

Лебедев утверждает, что является отцом 10 детей от пяти женщин: четырех дочерей и шести сыновей. Первая жена — журналистка Марина Литвинович, пятая — дизайнер Алена Лебедева.

В молодости Лебедев несколько лет поддерживал статус резидента США, возвращаясь на 363 дня. Когда его уловку раскрыли, он порезал грин-карту на границе.

Лебедев отмечал, что Россия — свободная страна, в отличие от Великобритании. Он отметил, что настоящая свобода есть только в России, хотя страна не умеет ее продавать.

*Включен Минюстом России в список иностранных агентов