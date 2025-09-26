Телеведущий Александр Васильев отказался возвращаться в Россию

Историк моды и телеведущий Александр Васильев отказался приезжать в Россию, которую он покинул после начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Васильев после переезда из РФ обосновался во Франции, но часто путешествует по миру, зарабатывая на проведении лекций о моде. Кроме того, он активно рекламирует женский онлайн-клуб, юридические лицо которого зарегистрировано в России.

Телеведущий также не против заработать в качестве ведущего на мероприятии, однако не в России. По информации канала, Васильеву предлагали приехать в РФ на ивент за 15 млн рублей, но тот отказался.

«В Россию он не поедет даже за 150 тысяч евро», — утверждают его представители.

Они также заявили, что у Васильева расписан весь 2026 год — на визит в Россию времени попросту нет. При этом в РФ у него осталось имущество: квартира за 50 млн рублей в Хамовниках. Кроме того, у историка моды продолжает действовать ИП.