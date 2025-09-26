Буланова объяснила, почему от нее ушел танцор

В СМИ сообщили, что танцор Дмитрий Берегуля может покинуть коллектив певицы Татьяны Булановой. Сначала слухи опровергали, но позже певица подтвердила: он не будет ездить с ней на гастроли. В интервью «Новому радио» Буланова отметила, что поклонники, купившие билеты ради танцора, могут их сдать, так как он решил взять паузу из-за проблем со здоровьем.

По словам артистки, Берегуля жаловался на боли в спине и отказался от длительных поездок. Она подчеркнула, что это было исключительно его решение: никто его не увольнял и не отстранял от работы. Недавнее выступление в Санкт-Петербурге он все же отработал, однако гастролировать с коллективом больше не намерен.

— Мне кажется, ему просто лень, но прикрывается он больной спиной. А вот ведущим работать, видимо, не лень. И вообще, все это у Димы надо спрашивать, а не у меня. Я свою работу делаю, никого не трогаю, — заявила Буланова.

Певица добавила, что не может гарантировать возвращение танцора, так как у него появилось много новых предложений. Недавно Берегуля снялся в клипе Сергея Шнурова. Буланова уточнила, что вопрос о возвращении не поднимался, а два оставшихся танцора справляются с задачей.

2 сентября в ответ на вопрос журналистов про отсутствие Берегули на конкурсе «Новая волна» Татьяна Буланова в шутку ответила, что он «состарился». При этом она опровергла сообщения о его уходе из коллектива, заявив, что «впервые слышит про это».