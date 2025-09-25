Дочь Даны Борисовой рассказала о романе с продюсером Диброва

18-летняя дочь Даны Борисовой опровергла мамино заявление об ее романе с 35-летним Артуром Якобсоном. Напомним, на днях ведущая заявила, что Полина встречается с продюсером Дмитрия Диброва ради пиара, и никакой любви там нет. Кроме того, ведущая сказала, что ее дочь питает чувства к совсем другому человеку — молодому редактору. Однако эта любовь не стала взаимной. Что же касается Якобсона, то он, по мнению Даны, заинтересован в Полине как в секс-объекте и как в средстве для самораскрутки.

Сегодня девушка пообщалась с журналистами VOICE и прокомментировала слова своей матери.

«С Артуром наши отношения складываются замечательно, я его люблю и хочу дальше быть с ним», — сказала Борисова-младшая.

Полина также опровергла информацию о том, что у продюсера есть жена и дети.

«У него нет ни жены, ни детей, он свободный мужчина», — отметила девушка.

Юная новоиспеченная героиня светской хроники посетовала, что Дана позволяет себе делать подобные заявления в адрес ее бойфренда. Однако лично высказать маме претензии она не может из-за затянувшегося конфликта.