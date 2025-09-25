На Пугачеву пожаловались в Генпрокуратуру

На российскую певицу Аллу Пугачеву пожаловались в Генпрокуратуру РФ — причиной стал плавучий пирс на даче артистки под Солнечногорском. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщили в RT.

© Вечерняя Москва

Инициатором проверки выступил адвокат Глеб Рыськов: он активно настаивает на сносе данного сооружения. Кроме того, он требует расторгнуть договор аренды земли с певицей.

— Его все называют пирс, а юридически это плавучее сооружение. Оно покосившееся. Такие сооружения должны стоять в Ростехнадзоре на учете и аккредитованы по безопасности граждан, — добавил юрист.

У конфликта есть и предыстория — ранее Рыськов хотел купить права на часть акватории Истринского водохранилища, однако аукцион не могли провести из-за пирса Пугачевой.

В своем обращении адвокат требует обязать певицу убрать объект, а при невыполнении — принудительно снести, передает RT.

Ранее риелтор Алина Правоторина сообщила, что Алла Пугачева и юморист Максим Галкин* каждый месяц тратят около 1,2 миллиона рублей на содержание своего замка в подмосковной деревне Грязь.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.