Адвокат Полины Дибровой раскрыла судьбу ее детей после развода

У экс-супругов трое общих сыновей.

Полина и Дмитрий Дибровы официально стали свободными друг от друга людьми. Пара, прожившая вместе 16 лет, сегодня поставила точку в отношениях. Адвокат Полины Ирина Булаткова дала комментарий по поводу громкого развода знаменитостей и раскрыла, что теперь будет с их детьми. Напомним, всего у экс-супругов трое сыновей. Булаткова отметила, что дом остается у Дмитрия. Также бывшие муж и жена без скандалов разделили и другое имущество.

«Никто не в обиде. Дети определены с мамой Полиной, но у супругов добрые отношения и понятный диалог в отношении воспитания и взаимодействия с детьми», — поделилась Ирина с журналистами издания Super.

Дети, как отметила адвокат, будут поддерживать общение с обоими родителями. А жить мальчики будут там, где посчитают нужным — в этом им предоставлено право выбора. По словам Булатковой, все вопросы Полина и Дмитрий урегулировали мирно, и сам развод не нанесет Александру, Федору и Илье никакого ущерба. Ранее Полина рассказала, на каких условиях Дибров ее отпустил. Он выдвинул два требования, и бизнесвумен пришлось их выполнить.