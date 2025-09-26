Долг Игоря Петренко по алиментам перевалил за миллион рублей

Актер и отец двух сыновей Игорь Петренко вновь накопил внушительную сумму долга по алиментам. Telegram-каналу Звездач стало известно, что новая задолженность уже перевалила за миллион рублей.

© Passion.ru

Летом этого года Петренко удалось поправить ситуацию. Он смог оплатить долговую задолженность по алиментам в размере более 10 млн рублей. Чтобы погасить ее полностью, оставалось лишь внести 15 тысяч рублей.

С июня ситуация кардинально изменилась. Теперь Игорь вновь должен семизначную сумму бывшей супруге Екатерине Климовой на содержание двух детей. По информации Telegram-канала, на Петренко висит задолженность в размере 1 млн 297 тысяч рублей.

Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал, чем может обернуться для Петренко миллионный долг. Существует вероятность возбуждения уголовного дела, так как задолженность многократно превышает 500 тысяч рублей.