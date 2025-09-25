Стало известно, как Дмитрий и Полина Дибровы разделили имущество

Адвокат Полины Дибровой Ирина Булаткова рассказала о том, как ее клиентка разделила имущество с телеведущим Дмитрием Дибровым — ранее они завершили бракоразводный процесс. Об этом сообщает Super.ru.

По словам Булатковой, бывшая пара справедливо разделила имущество. Как уточнила адвокат, слухи о передаче дома Дмитрию Диброву являются ложными, и никто из бывших супругов не остался в обиде — брачный договор Дибровых учитывает интересы обеих сторон.

Помимо этого, Булаткова также добавила, дети останутся с Полиной, но бывшие супруги сохранили хорошие отношения, поэтому будут сотрудничать в вопросах воспитания. При этом, дети могут свободно общаться с отцом и проводить время там, где захотят.

Ранее Дмитрий Дибров официально развелся с женой.