Адвокат назвал причину отказа суда принять иск к Пугачевой на 1,5 млрд рублей

Савеловский суд Москвы оставил без движения иск к певице Алле Пугачевой на 1,5 млрд рублей из-за отсутствия адреса ответчика, рассказал адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв. Об этом пишет РИА Новости.

Скандальное интервью артистки вышло 10 сентября. Трещёв подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы «на свой счёт». Юрист указал, что певица в интервью порочит честь президента, оскорбляет армию и правоохранительные органы.

В среду, 24 сентября, стало известно, что исковое заявление Трещёва оставлено без движения.

«Несмотря на то, что в шапке искового заявления я указал, что прошу суд запросить данные адреса ответчика, мне пришло определение Савеловского районного суда Москвы, в котором указывается, что я должен был это запросить, я так и сделал, суд дал месяц на устранение так называемых несуществующих нарушений», — отметил адвокат.

Иск к Алле Пугачевой остался без рассмотрения судом Москвы

Ранее Трещёв сообщил, что попросил Генпрокуратуру и СК проверить высказывания Пугачевой на оправдание терроризма, экстремизм и фейки про ВС РФ.