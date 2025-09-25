«Каждую неделю скидываю деньги»: Галустян рассказал, как обеспечивает дочерей после развода
Шоумен Михаил Галустян рассказал, как обеспечивает дочерей после развода. Он признался, что каждую неделю скидывает детям деньги на карточку.
Подробности сообщает Telegram-канал «Звездач».
Галустян развелся с женой Викторией в апреле 2025 года. У пары подрастают двое дочерей.
На день рождения старшей дочери артист подарил деньги и по ее просьбе организовал квест.
«Я ей подарил деньги. И попросила квест со страшилками сделать. Я принимал участие в квесте. Было очень страшно», - поделился Галустян.
Юморист постоянно дает девочкам деньги, а в каникулы его дети предпочитают отдыхать в ОАЭ.
Также ведущий рассказал, что разрешает дочерям вести TikTok.
«Я смотрю, что они снимают, но не контролирую», - рассказал Галустян.
Ранее шоумен Александр Ревва поздравил дочь Алису с 18-летием. В поздравлении артист назвал ее «маленькой девочкой».