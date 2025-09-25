«Каждую неделю скидываю деньги»: Галустян рассказал, как обеспечивает дочерей после развода

Шоумен Михаил Галустян рассказал, как обеспечивает дочерей после развода. Он признался, что каждую неделю скидывает детям деньги на карточку.

Подробности сообщает Telegram-канал «Звездач».

Галустян развелся с женой Викторией в апреле 2025 года. У пары подрастают двое дочерей.

На день рождения старшей дочери артист подарил деньги и по ее просьбе организовал квест.

«Я ей подарил деньги. И попросила квест со страшилками сделать. Я принимал участие в квесте. Было очень страшно», - поделился Галустян.

Юморист постоянно дает девочкам деньги, а в каникулы его дети предпочитают отдыхать в ОАЭ.

«Каждую неделю скидываю деньги на карточку, чтобы тратили. Когда у них каникулы — летят в Дубай отдыхать, это в основном зимой, а у нас зимой лето за деньги», — объяснил Галустян.

Также ведущий рассказал, что разрешает дочерям вести TikTok.

«Я смотрю, что они снимают, но не контролирую», - рассказал Галустян.

