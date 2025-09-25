Александр Збруев временно не выходит на сцену

Народный артист РСФСР Александр Збруев временно не занят ни в каких спектаклях.

"Как себя может чувствовать человек, которому должно исполниться 88 лет? Сейчас я не занят в спектаклях. Когда надо будет, выйду", - сказал он в беседе с ТАСС.

В репертуаре Збруева - три спектакля в Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова" ("Ва-банк", "Женитьба" и "Вишневый сад") и один спектакль в Театре на Бронной ("Одна и один"). 9 сентября Збруев должен был выйти на сцену "Ленкома" в роли Гаева в постановке "Вишневый сад", но, как сообщил ТАСС сам актер, у него поднялось давление - в этот день он был заменен другим артистом. Тогда от госпитализации мастер отказался.

12 сентября в Telegram-канале Театра на Бронной появилось сообщение о том, что показ спектакля "Одна и один", в котором Александр Збруев вместе с Верой Майоровой исполняют роли Ромео и Джульетты, был отменен. Причину отмены в театре не уточнили. Ближайшие показы постановки ("Вишневый сад") из репертуара артиста в "Ленкоме" пройдут 7 и 29 октября. Как отмечается на сайте театра, роль Гаева в них исполнят Геннадий Козлов и заслуженный артист РФ Владимир Еремин соответственно.

Об артисте

Збруев - лауреат Государственной премии РФ и премии города Москвы. Он родился 31 марта 1938 года в Москве. В 1961 году окончил Театральное училище имени Бориса Щукина, был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года - "Ленком"). Сейчас задействован в спектаклях "Ва-банк", "Женитьба" и "Вишневый сад".

В кино Збруев дебютировал в фильме "Мой младший брат", который вышел на экраны в 1962 году. Снялся более чем в 60 картинах, в том числе в фильмах "Большая перемена", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Ты у меня одна", "Все будет хорошо", "Батальоны просят огня", "О любви", "Успех".