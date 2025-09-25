Кушанашвили усомнился в диагнозе Симоньян

Журналист Отар Кушанашвили усомнился, что главный редактор RT Маргарита Симоньян проходит лечение от рака. Телеведущий отметил, что сам столкнулся с этой болезнью, поэтому для него удивительно, как его коллегу так быстро отпустили домой после операции.

В авторском шоу «КАКОВО?!» Отар рассказал, что не вылезал из больницы, когда у него обнаружили злокачественные новообразования. При этом, по его словам, Симоньян слишком быстро пришла в себя и уже «ела шоколадку».

«Она выходит на публику и говорит: „Была операция, я уже дома“. Я не знаю никакой онкологии, которая позволяла бы сразу быть дома. Меня держали 12 лет в онкоцентре. Я выбил себе право поехать домой, ну, 16 лет спустя. Я уже не узнавал никого. Я уже не знал, где я нахожусь. И то под расписку, что я беру на себя ответственность», — высказался Отар.

Кушанашвили пошутил, что у журналистки может быть просто очень крепкий организм, как у раннего Дольфа Лундгрена, поэтому она так быстро восстанавливается. Тем не менее, Отар пожелал Симоньян здоровья.

Сам Отар Кушанашвили до сих пор благодарит врачей за то, что спасли его от смерти. В больницу он попал в 2024 году. Когда выяснилось, что у него рак, многие звездные друзья отправили ему деньги, чтобы помочь справиться с болезнью.

