У семьи Киркорова нашли пять квартир в Москве

У семьи российского певца Филиппа Киркорова обнаружили пять квартир в центре Москвы. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщили в издании Super.

По информации журналистов, отец певца Бедрос Киркоров владел квартирой на втором этаже в доме рядом со станцией метро «Курская». Это жилье представляет собой три объединенные квартиры стоимостью около 100 миллионов рублей.

Кроме того, в этом же доме у артиста есть еще две квартиры. Одна из них площадью 68,7 квадратных метра, а другая — 65,8.

Таким образом, вступив в наследство, Киркоров станет владельцем пяти квартир в центре Москвы. Их общая площадь составляет 338,5 квадратных метра, а стоимость — примерно 150 миллионов рублей, передает Super.

Также стало известно, что певец приобрел престижный автомобиль Aurus, стоимость которого начинается от 25 миллионов рублей и может превышать 50 миллионов рублей. Он признался, что мечтал о таком автомобиле.

Киркоров купил автомобиль Aurus за 50 млн рублей

При этом в среду, 24 сентября, Таганский районный суд Москвы получил иск к народному артисту России. В поданном иске сообщается, что в 2020 году ответчик получил кредит в Московском кредитном банке на индивидуальных условиях, но так и не выполнил свои обязательства по возврату денег в полном объеме.