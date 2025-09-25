Состояние 87-летнего Александра Збруева резко ухудшилось

В московских театрах перенесли спектакли с участием актера Александра Збруева. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», у 87-летнего артиста ухудшилось состояние здоровья.

© Passion.ru

Сообщается, что Збруев должен был выйти на сцену «Ленкома» и Театра на Малой Бронной, однако постановки, в которых он был заявлен, перенесли. Причиной стало плохое состояние актера. Он жалуется на головные боли и слабость. Пока Александр Збруев проходит лечение дома.

«А как человек может себя чувствовать в 87 лет? Пока не работаю. Пока я не в том состоянии, чтобы работать. Думаю, к октябрю буду получше», - прокомментировал Збруев новости о своем состоянии.

Спектакли с участием актера собираются возобновить после его выздоровления. Но пока неизвестно, когда это произойдет. Напомним, что в начале сентября Збруев жаловался на давление. Оно подскочило, когда он готовился к спектаклю «Вишневый сад». Из-за плохого самочувствия актер решил не рисковать и не играть в постановке. Его заменил Гена Козлов.

Ранее Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о проблемах со здоровьем.