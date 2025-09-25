У семьи Киркорова обнаружили 5 квартир в центре Москвы

У семьи Филиппа Киркорова обнаружено несколько квартир в центре Москвы. Как удалось узнать Super, Бедрос Киркоров предположительно проживал в доме на Курской. В его распоряжении была квартира на втором этаже — три квартиры, объединённые в одну. Стоимость жилья оценивается примерно в 100 миллионов рублей.

Именно в эту квартиру в далёком 1994 году переехали молодожёны Филипп Киркоров и Алла Пугачёва. Треть когда-то принадлежала Примадонне, но после развода недвижимость осталась у Киркоровых в долевой собственности.

Как сообщил источник Super, в этом же доме у самого Филиппа Бедросовича есть ещё две квартиры этажом выше. Площадь одной составляет 68,7 квадратных метра, а площадь второй — 65,8.

Судя по всему, вступив в наследство, Киркоров станет обладателем пяти квартир в центре столицы. Их общая площадь — 338,5 квадратных метра, а стоимость — около 150 миллионов рублей. По информации нашего источника, общий налог на недвижимость составляет 60 тысяч рублей в месяц. При этом долгов за коммунальные услуги у артиста не обнаружено.

Вероятно, уже совсем скоро Филипп Киркоров может получить свою долю от квартиры отца. По закону, ему необходимо было подождать полгода на тот случай, если объявятся другие претенденты на наследство.