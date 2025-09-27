Российский актер и культурист Александр Невский (настоящая фамилия Курицын) прославился благодаря «черному пиару» и подражанию героям голливудских боевиков. Спортсмена не раз ловили на лжи, так как он постоянно приписывал себе чемпионские титулы в бодибилдинге. В 1995 году Невский заявил, что стал «Мистером мира-1995», одержав победу на соревнованиях в Мюнхене. Однако консульский отдел посольства Германии в России не смог подтвердить даже факт въезда Невского на территорию страны в том году.

Другим крупным скандалом стали его высказывания о победе в конкурсе «Мистер Вселенная» в 2010 году, который когда-то выигрывал легендарный Арнольд Шварценеггер. Позже стало ясно, что речь идет о соревновании малоизвестной ассоциации WBBF, а не о престижной NABBA. Когда правда вскрылась, ведущие российские спортсмены написали открытое письмо, где обвинили артиста в присвоении титулов.

В середине 90-х Александр дебютировал на ТВ. Он появлялся в качестве автора и соведущего таких телевизионных программ, как «До 16 и старше», «Доброе утро» (ОРТ), «Акулы политпера», «Знак качества», «Назло рекордам», «Партийная зона» (ТВ-6) и «Доброе утро» (Россия-1).

Актерская карьера Невского началась в 2000 году, когда он снялся в роли телохранителя в фильме Эльдара Рязанова «Тихие омуты». После премьеры он собрал чемодан и отправился покорять Голливуд. В итоге оказалось, что продюсеры, пригласившие его в США, были мошенниками. Но артист не стал возвращаться на родину, а записался на курсы английского языка и актерского мастерства.

В 2002 году ему удалось получить небольшую роль в боевике Уолтера Хилла «Обсуждению не подлежит», а позже сняться в эпизоде триллера «Красный змей».

Всего за свою карьеру Александр снялся в 30 картинах, многие из которых получили разгромные оценки от кинокритиков. Невский продолжает жить в США и работать там. В своих постах он довольно часто прославляет Америку, называет ее самой свободной и самой сильной страной в мире.

«Ненавидеть и критиковать Америку вдруг стало модно не только у быдла, но и у некоторых «высокоинтеллектуальных» снобов. У меня, честно говоря, смех вызывают и те, и другие. Горжусь быть гражданином США и шлю наилучшие пожелания из Калифорнии всем вам!», — однажды заявил артист подписчикам.

В октябре 2022 года Невский выступил против СВО и посетовал, что боролся со стереотипами о «плохих русских» в Голливуде.

