К 15 номерным альбомам (последний – Nonetheless 2024 г., о котором «Звуковая Дорожка» «МК» тоже подробно рассказывала) дуэт Pet Shop Boys еще в 1986 году заложил традицию специальных ремейк-релизов, последний из которых выходил 17 лет назад. На днях музыканты объявили о новом издании это культовой серии – альбоме Disco 5, выпуск которого обещан поздней осенью. Как отмечают музыкальные обозреватели, готовится «нечто необычное».

Если первые части в основном предлагали переработку собственных треков группы, то свежая версия сосредоточена на новом прочтении песен известных артистов, что вызвало особенный ажиотаж у публики и критиков, поскольку PSB и сами с усами – культовая группа, песни которой много кто тоже перепевал.

Среди выбранных композиций: Think Of A Number проекта одного из «братьев-оазисов» Noel Gallagher’s High Flying Birds, Innocent Money группы Primal Scream, Cosmic Fringes певца Пола Уэллера и один из главных хитов группы Sleaford Mods – West End Girls. В альбом вошли и более «свежие» работы — например, совместная песня Purple Zone с другим легендарным синти-поп дуэтом Soft Cell, а также новая версия Dreamland в дуэте с популярным в Англии певцом Олли Александром, выступавшим в частности на конкурсе «Евровидение 2024» за Великбританию. Тогда его песня Dizzy набрала 46 очков и заняла 18 место, что в самом Соединенном Королевстве вызвало волну очередного сарказма и снобисткой иронии на тему о том, что «Евровидение» и «настоящая хорошая музыка» живут на разных планетах.

Отдельного внимания на альбоме Disco 5, как уверяют некоторые «осведомленные источники», заслуживают две песни - I’m In Love With a German Film Star («Я влюбилась в немецкую кинозвезду») в исполнении кинорежиссерки Сэм Тейлор-Джонсон, награжденной Орденом Британской империи за заслуги в области искусства в 2011 г., и большой подруги «петшопбойзов» Нила и Криса, которые и спродюсировали всю затею; а также дуэт Let The Music Play с певицей Кэрролл Томпсон из саундтрека к культовому фильму The Crying Game («Жестокая игра») начала 1990-х.

В треклисте также числятся и другие «бомбовые» имена, на песни которых «замахнулись» Pet Shop Boy: Тина Тернер, Claptone, Вольфганг Тильманс. По мнению обозревателей, все это «придает пластинке межпоколенческий и жанрово разнообразный характер». Помимо банального «выкладывания» в стримингах и массовой печатки на CD, знающие толк в изящных штучках PSB выпустят и коллекционный тираж Disco 5 на черном и оранжевом виниле. В общем, красиво жить не запретишь, особенно «Пет Шоп Бойзам»…