Добровинский рассказал о виновнице ДТП с машиной Диброва

Адвокат Александр Добровинский раскрыл детали ДТП, в которое попала машина ведущего Дмитрия Диброва. По его словам, виновницей аварии стала девушка, зарегистрированная в челябинской деревне.

Добровинский поделился, что на него «свалилась история с аварией». В момент ДТП ни Дмитрия, ни детей в машине было. За рулем находился «несчастный парень-водитель», сообщил адвокат.

«Аварию устроила девушка, которой 26 лет. К сожалению, ДТП привело к порче еще трех машин. То есть всего четыре машины пострадало. Сама девушка зарегистрирована в какой-то деревне в Челябинске», - рассказал Добровинский. Его слова приводит StarHit.

Он предположил, что никакого имущества, «кроме коров и двух петухов», у виновницы ДТП нет. По мнению адвоката, девушке будет сложно починить дорогие иномарки после суда, если его провести.

«Я, например, с трудом представляю себе полеты нашего бюро в полном составе в челябинскую деревню и местный суд», — добавил адвокат.

Об аварии с машиной ведущего сообщалось 22 сентября. В тот день на ТВ вышло интервью Полины Дибровой, связанное с разводом.