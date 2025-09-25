Шнуров закрыл свою кинокомпанию

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров закрыл свой последний бизнес в России – кинокомпанию «Карбон Продакшн». Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

По данным канала, изначально у Шнурова было пять юрлиц, сейчас они все закрыты. Последней стала компания «Карбон Продакшн», которая приносила убытки с 2022 года.

«Сначала артист потерял 4,7 миллиона рублей, в 2023-м 388 тысяч, а в 2024-м еще 2,3 миллиона. В конце мая в ЕГРЮЛ была внесена запись о принятии юрлицом решения о ликвидации, спустя три месяца налоговая закрытие согласовала», - утверждает «Звездач».

Ранее суд Василеостровского района Санкт-Петербурга принял решение в пользу прокуратуры, запретив распространение пяти композиций группы «Ленинград» на территории Российской Федерации. Сергей Шнуров одобрил решение о запрете, отметив, что эти песни не стоит слушать подросткам.