Певец Сергей Шнуров закрыл свою кинокомпанию из-за миллионных убытков

Певец Сергей Шнуров закрыл свою кинокомпанию. С 2022 года бизнес не приносил денег и был убыточным. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, раньше лидер группы «Ленинград» был учредителем пяти юрлиц, но теперь они все закрыты. Долгое время Шнуров не ликвидировал «Карбон Продакшн», но, вероятно, постоянные убытки вынудили артиста попрощаться и с этим бизнесом.

Отмечается, что в 2022 году компания Сергей Шнурова ушла в минус на 4,7 млн рублей. В 2023 году ситуация стала чуть лучше, убыток составил 388 тысяч рублей. Но в 2024 году предприятие вновь потеряло большие деньги – 2,3 млн рублей.

Решение о закрытии кинокомпании Шнуров принял в конце мая. А спустя три месяца налоговая официально ее ликвидировала.

Напомним, что в августе у Сергея Шнурова случился публичный конфликт с главой ФПБК Виталием Бородиным. Певца обвинили в том, что он не помогает бойцам СВО. Виталий Николаевич делился, что звал артиста с собой на передовую, но тот просто заблокировал его в соцсетях.

