Пресс-секретарь Киркорова раскрыла детали иска к певцу

Компания АО «Социум трейд» обратилась в суд с иском против Филиппа Киркорова из-за недоразумения. Об этом заявила NEWS.ru пресс-секретарь певца Екатерина Успенская.

Недавно стало известно, что Таганский районный суд Москвы приступил к рассмотрению иска против Филиппа Киркорова о погашении задолженности по кредиту. Иск был подан компанией АО «Социум трейд», и заседание по делу запланировано на ближайшее время.

Согласно поданному заявлению, певец не полностью выплатил кредит, взятый в 2020 году в Московском кредитном банке на особых условиях. Успенская отметила, что команда юристов сейчас пытается разобраться в этой ситуации.

«Об этой новости мы уже слышали, это какое-то недоразумение. Юристы сейчас разбираются в данном вопросе», — указала Успенская.

Ранее сообщалось, что в 2024 году с Киркорова взыскали задолженность по налогам и сборам за 2022 год в размере 7,97 млн руб. Помимо этого, его обязали выплатить 24 тыс. руб. в качестве госпошлины.